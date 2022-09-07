MRIYA об’єднує людей у боротьбі з окупантом

Кіберполіцейських, програмістів та волонтерів об’єднала боротьба з російськими фейковими новинами та дезінформацією. З початку війни в Ураїні запрацювала екосистема “Мрія”, учасники якої роблять усе можливе, аби протидіяти кремлівським пропагандистам.

За час війни до “Мрії” долучилося понад 215 тисяч людей, які ведуть боротьбу в медіапросторі.

“До її системи входить канал «StopRussia | MRIYA», бот для блокування ресурсів та бот “Народний месник” в який можна повідомляти інформацію про переміщення окупантів. Щоб долучитися до боротьби, вистачає мати телефон, комп’ютер та обліковий запис в месенджері Telegram”.

Від початку війни кіберполіцейські спільно із волонтерами заблокували понад 4200 ресурсів, які розповсюджували брехливу та фейкову інформацію про діяльність росіян на території України.

До каналу MRIYA може долучитися кожен, адже війна це не лише винищування ворога в зоні бойових дій, але й блокування його інтернет-ресурсів та зупинка проросійської пропаганди.

Стати бійцем інформаційного простору можна, ввівши у месенджері Telegram «StopRussia | MRIYA» або “Народний месник”.

Бот «StopRussia | MRIYA»

@stopdrugsbot – приймає інформацію про фейкові ресурси. Модератори їх перевіряють і відправляють на блокування. Завдяки цьому чат-боту зібрано найбільшу кількість антиукраїнських ресурсів і профілів – понад 50 тисяч.

Канал «StopRussia | MRIYA»

https://t.me/stoprussiachannel – спільнота небайдужих українців, які протидіють російській агресії в інтернеті. Цей канал – головна інструкція та засіб комунікації з підписниками щодо блокування ворожих ресурсів. На вказаній платформі щоденно з’являються онлайн-завдання для підписників, свіжі новини та актуальна інформація з кібергігієни.

Бот «Народний месник»

https://t.me/ukraine_avanger_bot – у цей чат-бот надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси. Отримані відомості опрацьовують модератори боту та передають правоохоронцям на відпрацювання. Нещодавно сюди також додали опцію зазначення камер відеоспостереження в місцях, де перебувають окупанти.

Сервіс «MRIYA Automatic»

Безкоштовний автоматизований сервіс для боротьби з російською пропагандою, розробниками якого є Banwar та Qlixer Social. MRIYA Automatic працює в хмарі та не використовує браузер вашого комп’ютера чи смартфона.

Гра «Котяцький драйв»

Це благодійна гра-клікер, де котики ЗСУ, територіальної оборони та поліцейські звільняються рідну землю від рашистської навали.

Віртуальні бої відбуваються на легендарних локаціях: Чорнобаївка, Гостомель і крейсер «москва». У грі необхідно здолати лідерів орків, таких як «дон», вусатий тарган і міністр непотрібних справ росії.

Гра безкоштовна й не містить реклами. Її можна завантажити як для смартфона, так і для Windows/

Не будьте байдужими – об’єднуйтеся заради перемоги!