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У автопригоді в Тернополі не розминулося дві іномарки та вантажівка

Категорія: ДТП

Чотирьох людей з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Травми потерпілі отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася шостого вересня близько 10:00 у Тернополі в районі Підволочиської траси.

За попередніми даними, водій SKODA Superb, здійснюючи маневр розвороту ліворуч, зіткнувся із автомобілем TOYOTA Corola. Після удару одну із іномарок відкинуло і вона врізалася в припарковану на узбіччі вантажівку.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із ст.286 ККУ.

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