Три автопригоди за минулу добу зареєстрували правоохоронці Тернопільщини

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції 5 вересня на Кременеччині. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на перехресті Кременця та села Підлісці, не розминулися автомобілі AUDI та DAF.

За попередньою інформацією, водій легківки не врахував дорожньої ситуації при виїзді з другорядної дороги на головну і як результат – врізався у вантажівку.

Водія AUDI та його 19-річного пасажира госпіталізували в анестезіологічне відділення.

В’їхав у бетонну опору того ж дня і водій автомобіля Dacia Logan. Аварія трапилася у Тернополі на вулиці 15 Квітня. Чоловіка доправили до лікарні.

На перехресті вулиці Будного-Винниченка не розминулися дві іномарки. Водій Volkswagen Passat допустив зіткнення з Audi A4. В результаті удару кермувальники з обох автівок отримали тілесні ушкодження.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки та встановлюються причини аварій.