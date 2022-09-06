Працівники підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР у Тернополі затримали “закладчика”

Екстазі, солі, амфетамін – усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського райуправління поліції у сорокачотирирічного жителя району.

5 вересня працівники тактико-оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Їм на зустріч йшов чоловік, який, побачивши автівку поліцейських, різко змінив напрямок руху і пришвидшив крок.

ТОРівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Спілкуючись із правоохоронцями чоловік зізнався, що уже встиг розкласти 48 пакунків і показав куди саме. Окрім цього він розповів, що дома має іншу частину наркотиків.

У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримував 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою, а місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі.

Усі наркотики слідчі вилучили. “Заробітчанина” затримали згідно зі статтею 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно із ч. 2 ст. 307 ККУ та обрання запобіжного заходу. Встановлюють слідчі й особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство.