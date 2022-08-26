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Жителька Тернопільщини втратила 12 000 гривень

Категорія: Кримінал

Правоохоронці Тернопільщини продовжують документувати факти шахрайств пов’язаних з привласненням грошових коштів з чужих банківських рахунків. 50-річна заявниця намагалася оформити фінансову підтримку від міжнародних організацій, а потрапила в шахрайську пастку.

Аферисти створюють різноманітні сайти з інформацією про виплату матеріальної допомоги. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані та автоматично передають їх шахраям. Володіючи такими даними зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпіла жителька Борщівщини. З її банківського рахунку зникло 12000 гривень. За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

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