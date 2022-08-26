Державні службовці ГУНП Тернопільщини підвищують кваліфікацію

«Ефективні способи поведінки у кризовій ситуації» – основна мета навчання для державних службовців Нацполіції краю. Працівники отримають знання з активізації професійного самовдосконалення та набудуть психологічні навички.

Навчання проходять у рамках про співробітництво між Західноукраїнським національним університетом та Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області.

Директорка школи професійного розвитку «АКМЕ» навчально-наукового інституту комунікацій Марія Бригадир розповіла, що в межах програми слухачі матимуть змогу отримати знання та засвоїти нові практичні навички про кризові ситуації, копінг-стратегії поведінки, різновиди стресу, першу психологічну допомогу в надзвичайних ситуації та способи їх подолання.

Після завершення навчання студенти-службовці отримають відповідні сертифікати.