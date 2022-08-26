41-річного тернополянина поліцейські затримали за замах на вбивство

Зловмисник ножем вдарив у груди 31-річного сусіда. Потерпілий у важкому стані – в реанімації.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів однієї з багатоповерхівок по вулиці Іванни Блажкевич у Тернополі про те, що в ході конфлікту один сусід наніс ножове поранення іншому.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 41-річний тернополянин, будучи у стані алкогольного сп’яніння, заподіяв ножове проникаюче поранення грудної клітки 31-річному сусідові. Конфлікт між чоловіками стався через те, що дружина зловмисника, котра теж була нетвереза, вийшовши на балкон випалити цигарку-другу почала сваритися з сусідами поверхом вище. Старші люди зробили зауваження жінці, аби та не травила їх цигарковим димом, – тоді нетверезе подружжя накинулося з нецензурною лайкою на старших людей. 31-річний чоловік, котрий перебував на вулиці, став заступатися за літніх людей, у результаті сам опинився в епіцентрі конфлікту.

Зі слів очевидців, щойно потерпілий піднявся на поверх, аби з’ясувати стосунки з нетверезим сусідом, той вибіг з квартири з ножем у руці і завдав удару.