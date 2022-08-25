Шахрай «допоміг» тернополянці виїхати до Америки, поліцейські встановлюють деталі злочину

Зловмисники не припиняють у шахрайський спосіб викрадати гроші у довірливих громадян. У аферу втрапила мешканка обласного центру.

Донька потерпілої наразі перебуває в Польщі. Там в соцмережі знайшла оголошення про швидке оформлення документів на переїзд Сполу́чені Шта́ти Аме́рики.

Вона зателефонувала за вказаним номером і невідомий, який представився посередником в оформлені віз запевнив, що зможе допомогти з документами та виїздом на інший материк. Ціна питання – майже тисячу євро. Жінка зателефонувала до матері в Тернопіль і попросила перевести гроші на наданий їй рахунок.

Спритний аферист заробив 37 тисяч гривень. Резидентом США донька жертви афери так і не стала.

За фактом злочину передбаченого ст.190 КК України, слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі деталі правопорушення.

Поліцейські вкотре наголошують: не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройдисвітам збагатитися за ваш рахунок! Різні пропозиції швидко і дешево влаштуватися за кордоном, оформити візу, виготовити різні довідки зазвичай пропонують лише шахраї , а їх кількість у воєнний період лише збільшилася.