Синьо-жовтий символ України: тернопільські поліцейські урочисто підняли державний прапор

Національний стяг урочисто замайорів на флагштоці біля Головного управління Національної поліції Тернопільщини 23 серпня. Синьо-жовтий державний прапор, свято якого відзначають сьогодні, у час війни став для усіх українців особливим символом єдності, боротьби, незламності та перемоги.

Урочистості розпочалися хвилиною мовчання. Поліцейські вшанували пам’ять Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол привітав правоохоронців з державним святом.

«Сьогодні ми шануємо символ нашої держави, нашої незалежності. Велика відповідальність лежить на наших плечах, на плечах наших колег на фронті та усіх військових Збройних сил України, які ціною власного життя героїчно боронять нашу державу. За наш стяг пролилась і досі проливається кров», – зазначив керівник.

Офіційні церемонії з нагоди Дня прапора продовжилася в тернопільському парку Сопільче. Працівники поліції долучилися до підняття національного полотнища на найбільшому в області флагштоці, висота якого сягає 50 метрів.