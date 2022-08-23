Авто з Європи – чергова шахрайська схема

У пастку афериста потрапили двоє мешканців області. Усі вони хотіли придбати транспортні засоби.

Мешканець Кременеччини хотів купити авто з за-кордону, однак втратив свої ж гроші. Потерпілий знайшов сайт з оголошеннями про продаж машин з Європи. Продавець зазначав, що приганяє потрібну модель за певну оплату. Тернополянин вирішив замовити авто та здійснив через термінал передоплату за послуги – 900 доларів. Іномарка так і не перетнула український кордон, продавець зник, а з ним і весь завдаток.

Знайшов оголошення про придбання авто закордоном ще один потерпілий, мешканець Теребовлянщини. Він домовився з продавцем, про оплату та перевів на картку завдаток – 20 тисяч гривень. Однак шахрай знову зателефонував та повідомив, що необхідно доплатити ще 40 000 гривень. Чоловік знову сумлінно перевів гроші.

На тому торги не завершилися, бо зловмисник таки спробував заробити ще. Аферист за два дні зателефонував втретє, повідомивши, що виникли труднощі при перетині кордону і необхідно оплатити всю суму за автівку та за доставку. Потерпілий втратив понад 190 000 гривень і залишився без іномарки. Номер продавця зник з мережі.

За фактом шахрайств відкриті кримінальні провадження. Поліцейські встановлюють детальні обставини злочинів.

Вкотре застерігаємо від подібних дій! Ні в якому разі не переводьте готівку невідомим. Здійснивши передоплату, покупці ризикують втратити гроші, і залишитися без покупки. А якщо вона надто дороговартісна взагалі не варто ризикувати, краще побачити що купуєш, а тоді оплачувати.

Аби стовідсотково уберегтися від шахраїв, потрібно діяти за схемою: отримав товар, перевірив якість і тільки після цього його оплатив. Якщо продавець наполягає лише на передоплаті – із ним бажано справи не мати. Крім цього, на сайті кіберполіції https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ можна перевірити номер телефону, банківську картку і посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі поліції.