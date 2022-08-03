«Ваша донька потрапила в ДТП»: тернопільські поліцейські затримали мобільного афериста

Працівники Тернопільського районного управління поліції викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою “ваш родич у біді”. Зловмисник ошукав мешканку обласного центру.

2 серпня до жінки зателефонував невідомий. Співрозмовник представився працівником медичного закладу одного з міст у Данії. Він повідомив, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди її донька у важкому стані потрапила до лікарні, необхідно термінова операція.

Шокована жінка не стала розпитувати подробиць, бо ж донька справді перебувала за кордоном і одразу погодилася на запропоновані аферистом умови – передати невідомому кошти, які той переведе на рахунок закладу. Зібрала 2800 американських доларів і віддала незнайомцю, який незадовго після дзвінка постукав у двері квартири. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей, бо через конвертацію коштів на оплату медичних послуг не вистачило. Жертва віддала останні заощадження – 200 євро.

Коли шахрай пішов, жінка нарешті вирішила набрати номер родички і лише тоді зрозуміла, що її ошукали. Одразу зателефонувала в поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець Донеччини. Чоловік в минулому судимий за шахрайські дії, нових жертв шукав в різних містах зокрема і в Тернополі. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України, грошові кошти поліцейські вилучили. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Наразі працівники поліції перевіряють затриманого на причетність до інших подібних злочинів. Слідчі дії тривають.