Тернополянин придбав фальшиві талони на пальне

Злочинна схема з продажу недійсних талонів на пальне не нова. Проте і досі шахраям вдається знаходити довірливих покупців.

В мережі Фейсбук мешканець Тернополя побачив привабливу ціну на пальне і замовив талони накладеним платежем. Отримавши їх на поштовому відділенні, перерахував невідомому продавцю з Кривого Рогу за них 9 тисяч гривень. Та вже на заправці зрозумів, що потрапив на гачок шахраїв – талони виявились фальшивими.

Потерпілий із заявою звернувся до поліції. Наразі правоохоронці за цим фактом проводять перевірку і вкотре закликають бути обачними при купівлі товарів дистанційно. Насамперед потрібно добре перевіряти інформацію через офіційні канали – сайт, «гаряча лінія», соцмережі АЗС.

Не поспішайте переводити невідомим кошти за товар, якого не бачили, будьте розсудливими та не дайте себе ошукати!