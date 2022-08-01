Правоохоронці попереджають про шахрайство пов’язане із виплатами переселенцям

Поліцейські Тернопільщини застерігають громадян від нового виду шахрайства, пов’язаного із виплатами матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. Саме через такий вид афери, люди втрачають власні заощадження, при цьому не отримують ніякої допомоги.

Зловмисники за допомогою фішингу виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних виплат. Правопорушники проводять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У повідомленні шахраї також зазначають посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

Люди, показуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші громадян.

Від такого роду злочину потерпів 38-річний чоловік. З його електронного гаманця аферисти зняли 7000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські закликають громадян бути пильними та радить отримувати інформацію, особливо щодо фінансових виплат, слід лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Також слід пам’ятати, що не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.