З Україною в серці: поліція Тернопільщини долучилася до відзначення Дня Української Державності

28 липня наша країна вперше відзначає День Української Державності. Сьогодні це свято набуває особливого змісту, об’єднує українців у війні проти росії, демонструє самобутність, незламність та ідентичність нашого народу.

В урочистих заходах, що відбулися у Тернополі в парку «Сопільче», взяли участь і поліцейські. Присутні поклали квіти до пам’ятних знаків борцям за волю та незалежність України.

Синьо-жовтий стяг військові урочисто пронесли центральною алеєю парку. На ньому свої підписи, побажання залишили громадські діячі та члени скаутської організації «Пласт».

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув у боротьбі за нашу державу та молилися за тих, хто на передовій.

У цій війні поліція Тернопільщини втратила трьох своїх побратимів. 27 квітня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу загинули поліцейські роти “Тернопіль”. Герої не вмирають, а назавжди вписують свої імена в історію України в боротьбі за її незалежність та державотворення.