Справу волонтерів-шахраїв, які привласнили кілька мільйонів гривень, слідчі Тернополя скерували до суду

Близько двох мільйонів гривень заробила на війні родина з Лановеччини. Два брати, прикриваючись раніше створеною благодійною організацією, почали збір коштів для потреб Збройних Сил України. Пожертви приймали як у гривнях, так і іноземній валюті. Оголошення про допомогу армії організатор розмістив у соцмережах.

Псевдоволонтер стверджував, що усі зібрані кошти йдуть на потреби захисників – він розповідав про купівлю автомобілів, спецспорядження та інших необхідних речей бійцям. Проте люди зауважили, що родина за час війни придбала для власного користування кілька іномарок та побутову техніку.

До незаконного збагачення родина залучила знайомих. На картку дружини організатора перекидалися гроші, які надходили від людей. У ході слідства стало відомо, що “волонтери” витрачали кошти на свої потреби, купували валюту, коштовності, дорогі мобільні телефони та елітні позашляховики.

Досудове розслідування завершилося. Брати та дружина одного із них постануть перед судом згідно із ч. 3 ст. 201-2 (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.