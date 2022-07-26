У Тернополі пенсіонерка віддала шахраю особисто в руки 5 тисяч євро

П’ять тисяч євро – саме стільки попросив додзвонювач на лікування. 25 липня близько опівдня до тернополянки на стаціонарний телефон подзвонив невідомий і повідомив, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і у важкому стані перебуває в лікарні.

Син пенсіонерки на даний час мешкає за кордоном і вона намагалася з ним з’язатися. Проте не змогла, чоловік не піднімав трубку.

За деякий час до тернополянки знову зателефонували. Додзвонювач запевнив, що є її сином. Оскільки зв’язок був поганий, жінка не ідентифікувала точно голос і повірила. Чоловік попросив гроші на лікування і сказав, що за ними прийде його товариш.

Через 15 хвилин після розмови до жінки прийшов невідомий і вона віддала йому усі заощадження, а це 5 тисяч євро. Ще за кілька хвилин перетелефонував уже рідний син і запевнив, що з ним усе гаразд, а вона спілкувалася та зустрічалася із шахраями.

Жінка звернулася за допомогою до поліції. Правоохоронці опитують сусідів, опрацьовують відео з камер спостережень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 190 ККУ. Триває слідство.