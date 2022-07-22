На Тернопільщині під час відкачування меду помер пенсіонер

Інформація про смерть чоловіка, 1953 року народження, надійшла на лінію “102″ від лікарів бригади екстреної медичної допомоги. Їх до потерпілого викликали родичі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами двоюрідної сестри, вони збирали мед. В якийсь момент, коли брат ніс рамки, йому стало погано і він впав. Швидка, яка приїхала на виклик, констатувала смерть.

Лікарі зазначили попередню причину нещастя – анафілактичний шок внаслідок укусу бджіл. Судово-медична експертиза діагноз підтвердила.

Родичі стверджують, що чоловік уже не перший рік помагає доглядати за бджолами й алергії на комах у нього раніше не було.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою “природна смерть”.