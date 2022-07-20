У автопригоді на Тернопільщині травмувався неповнолітній

З тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення 19 липня бригада екстреної меддопопоги госпіталізувала п’ятнадцятирічного жителя Бережанського району. Травми хлопчик отримав в результаті аварії, яка трапилася ще 17 липня.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, стало відомо, що неповнолітній перебував в автомобілі, як пасажир.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 22:00 на автодорозі “Бережани-Вербів”, неподалік села Лапшин. Дев’ятнадцятирічний водій автомобіля Volkswagen Golf IV не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ.