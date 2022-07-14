Пізнавальну зустріч для дітей влаштували поліцейські Тернопільщини

Підтримати, розважити, поспілкуватися та заспокоїти. Це саме те, що так необхідно сьогодні кожній дитині, яка через війну залишила рідний дім. Саме з такою метою у Тернополі благодійний фонд “Розвиток Тернопілля” створив денний англомовний табір для дітей-переселенців та дітей військовослужбовців. Працюють з відпочивальниками професійні педагоги. Назву табору діти обирали самі – Glory to Ukraine – Слава Україні!

“Ми організували цей табір не стільки, щоб навчити дітей англійської, а для того, аби здружити їх, створити англомовне середовище. Є дітки, які у Тернополі уже по кілька місяців, їм не вистачає спілкування, друзів. Таким чином ми їх об’єднуємо”, – розповіла представник благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» Тетяна Мельник.

Прогулянки, ігри, квести, перегляд фільмів та виконання пісень – кожен день у таборі проходить цікаво та пізнавально. Завітали до відпочивальників і працівники поліції. Правоохоронці розповіли дітям про небезпеку, яка може підстерігати не лише у воєнний час.

Вибухотехніки пояснили, як поводитися із підозрілими предметами такими як набої, зброя чи вибухівка. Прослухали діти цікаві лекції про шкідливі звички – про паління та наркотики. Не оминули поліцейські теми правил дорожнього руху. На десерт дітлахам залишили знайомство з чотирилапим помічником правоохоронців.

“Ми говоримо їм про важливі актуальні теми, навчаємо правил безпеки та поводження у громадських місцях. Ми навчаємо, як реагувати на сигнали повітряної тривоги та як поводитися з невідомими людьми. Ми пояснюємо що можна робити, а що ні, аби не наражати на небезпеку себе та не підводити своїх батьків”, – зауважила інспектор пресслужби управління патрульної поліції в Тернопільській області Катерина Метельська.

Лекції діти слухали уважно, але найбільше їм сподобалося випробувати себе у ролі поліцейського. Неповнолітнім показали спецзасоби, які правоохоронці використовують у повсякденній роботі, а також продемонстрували, як виглядає службовий транспорт з середини.