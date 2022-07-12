За пів року у Тернополі понад триста осіб постраждали від домашнього насильства

Оперативне реагування на повідомлення про домашнє насильство, надання допомоги постраждалим особам та профілактична робота – основні завдання мобільної групи з протидії домашньому насильству, яка вже майже три роки працює у Тернопільському райуправлінні поліції.

Як розповідає начальниця підрозділу Галина Гуменюк, за пів року працівники групи здійснили 561 виїзд на повідомлення жителів Тернополя. Загалом за цей період потерпіли від домашнього насильства 303 особи. Найбільше зверталися за допомогою жінки – 160 повідомлень. Очевидцями сімейних сварок чи їх учасниками стали 69 дітей.

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 223 адмінпротоколи за статтею 173-2 КУпАП на осіб, які вчинили домашнє насильство. Також розпочали 9 кримінальних проваджень за ст. 126-1 ККУ (домашнє насильство), 12 – за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та 6 – за ст. 390-1 ККУ (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників).

З початку року співробітники мобільної групи винесли 123 термінових приписи особам, які вчиняли домашнє насильство. Цим приписом правоохоронці можуть зобов’язати домашнього кривдника залишити місце проживання жертви й заборонити йому контактувати з постраждалою особою. За невиконання такого припису порушнику доведеться сплатити штраф, виконати громадські роботи або відбути адміністративний арешт.

Задля запобігання проявам домашнього насильства співробітники групи систематично співпрацюють з соціальними службами. З початку року вони здійснили майже 50 спільних профілактичних рейдів у сім’ї, які перебувають на обліку.

Правоохоронці звертаються до громадян не замовчувати факти жорстокого поводження у родинах, а вчасно звертатися за допомогою, особливо, якщо очевидцями чи учасниками таких явищ є діти, особи похилого віку чи громадяни з особливими потребами. Телефони для контактів: (0352) 23-55-92 (Тернопільський міський центр соціальних служб, вулиця Медова, 3), 0352-43-31-00 (телефон довіри) та спецлінія 102.