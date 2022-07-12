Спортсменка-динамівка з Тернопільщини представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

Членкиня фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», співробітниця управління поліції охорони в Тернопільській області Тетяна Когут візьме участь у Чемпіонаті світі з легкої атлетики серед юніорів. Змагання відбудуться з 2 по 7 серпня у Колумбії.

Тетяна – майстер спорту з легкої атлетики. Професійно займатися бігом дівчина почала з 13 років. Після перемоги у шкільних змаганнях, вирішила записатися у секцію легкої атлетики в дитячо-юнацькій спортивній школі рідного міста Бережани. Через рік зайняла четверте місце на Чемпіонаті України серед спортсменів своєї вікової категорії.

«Я трохи тоді засмутилася від такого результату, але це стало ще більшим поштовхом до розвитку своїх вмінь та досягнення нових вершин. Мій тренер Володимир Дуда тоді мене дуже підтримав і подарував магніт з надписом: все буде, але не відразу», – ділиться спогадами спортсменка.

Щоденні тренування, посилена робота над собою і наступного року Тетяна уже здобула таку бажану перемогу на Чемпіонаті України з легкої атлетики. Згодом дівчину відібрали у молодіжну збірну України для участі у міжнародних змаганнях, де вона посіла друге місце. У 2020 році Тетяна готувалася до Чемпіонату Європи серед юніорів, проте через коронавірус змагання скасували.

Цього року Тетяна стартувала вдало: здобула Кубок України з легкої атлетики серед дорослих та пройшла відбір на Чемпіонат світу. 2 липня вона успішно здала кваліфікаційний норматив у італійському місті Бергамо – перемогла у забігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Дівчина показала результат на 17 секунд кращий від нормативу, який було встановлено для майбутніх учасників чемпіонату.

Наразі спортсменка інтенсивно готується до юніорського чемпіонату в Колумбії. Тренується двічі на день по 2,5 години.

«Спорт дисциплінує, виробляє наполегливість, впевненість у собі та мотивує до нових здобутків. Ні для кого не секрет, що мрія кожного спортсмена – це Олімпійські ігри. Це і моя ціль теж. Як усе буде — покаже час. Я буду продовжувати тренуватися, працювати і мріяти»,- розповідає дівчина. Вболіваємо за Тетяну та бажаємо їй перемоги!