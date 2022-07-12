Шахрай спустошив кредитку 41-річної жительки Тернопільщини

Майже 40 тисяч втратила жителька Тернопільського району, довірившись невідомій особі. За словами потерпілої, одинадцятого липня близько опівночі зателефонував чоловік з невідомого номера. Він представився працівником банку, в якому обслуговується жінка.

Додзвонювач повідомив, про проблеми з електронним гаманцем та запропонував убезпечити його. Після кількох порад та маніпуляцій “помічник” дізнався необхідні дані, а за кілька хвилин з кредитного рахунку жінки щезло 37 960 гривень.

Зрозумівши, що потрапила в пастку шахрая, потерпіла звернулася за допомогою до відділення поліції №4 Збаража. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) ККУ.