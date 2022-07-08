8 липня – професійне свято ювенальної превенції

Сьогодні в Україні відзначають день працівників ювенальної превенції. У цьому році це 27-а річниця створення в структурі органів внутрішніх справ України уповноваженого підрозділу по роботі з дітьми.

Ювенальна превенція – робота поліцейського за покликанням серця, адже їх мета – захист прав і законних інтересів дітей. Про це щоденно пам’ятають співробітники ювенального підрозділу Тернопільщини. Вони там, де дитина зазнає цькування, там, де неналежний догляд батьків, там, де неповнолітній скоїв злочин чи став його жертвою… Обов’язків чимало, і жодним з них не можна знехтувати, адже безпека дітей, захист їхніх прав – понад усе.

З професійним святом співробітників ювенальної превенції Тернопільщини привітав начальник ГУНП в області Олександр Богомол. З цієї нагоди генерал вручив подяки та побажав наснаги, успіхів, позитивних емоцій від служби та більше вдячних посмішок від маленьких українців.