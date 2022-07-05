Тернопільські поліцейські з нагоди професійного свята отримали від волонтерів подарунок

Автомобіль, який служитиме для потреб зведеного загону поліцейських Тернопільщини, котрі перебувають в зоні бойових дій, вчора передали управлінню поліції волонтери, представники громадської організації «Авто Євро Сила».

Зі слів керівника організації Ігоря Красновського, він разом з братом, племінником та товаришем з перших днів війни почали волонтерити. Допомога внутрішньо-переміщеним особам, гуманітарна допомога, пошук амуніції військовим, – все перейшли, але тепер зупинилися на тому, що їм найкраще вдається, – постачання автомобільної техніки для потреб захисників.

«Станом на сьогодні ми передали 15 автомобілів для наших захисників та волонтерських центрів. Це наш вклад у спільну перемогу, це наш фронт».

Керівник відділення поліції №1 міста Тернополя Сергій Гаврилюк подякував за подарунок, адже це вже другий автомобіль, який представники громадської організації «Авто Євро Сила» передали поліції.

«Один транспортний засіб сьогодні допомагає виконувати бойові завдання бійцям батальйону «Тернопіль», а з допомогою цього мікроавтобуса будуть підвозити продукти харчування та інші необхідні речі для поліцейських зведеного загону, котрий перебуває в зоні бойових дій».

Поліцейські вдячні волонтерам за такий потрібний подарунок.