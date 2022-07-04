Відзнаки з нагоди професійного свята отримали 86 поліцейських Тернопільщини

Сьогодні, 4 липня, – сьома річниця з дня створення поліції України. З цієї нагоди в актовій залі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області відбулися урочисті заходи, які розпочалися хвилиною мовчання за усіма, хто поклав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України.

З привітанням до колег звернувся начальник управління, генерал поліції третього рангу Олександр Богомол.

«Сьогоднішнє професійне свято ми відзначаємо у воєнний час. Розуміння, що в таких умовах без втрат не буває, адже маємо загиблих, поранених захисників, спонукає нас піклуватися про їхніх рідних і близьких. Ми маємо зібрати всі свої сили, терпіння, можливості і боротися задля перемоги нашої держави, в пам’ять про тих, хто поліг на полі бою».

Гостями на урочистому заході були керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш, голова обласної ради Михайло Головко, міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник управління ДСНС в області Віктор Маслей, прокурор області Андрій Миколайчук, начальник УСБУ Юрій Борейчук, голова Апеляційного суду Богдан Гірський, начальник Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв. Кожен з виступаючих щиро дякував поліції за службу, співпрацю, запевняли, що саме завдяки правоохоронцям Тернопільщина сьогодні є відносно спокійним регіоном, де активно заради перемоги працює тил.

З нагоди професійного свята 86 поліцейських Тернопільщини серед яких співробітники спецпідрозділів, оперативники, слідчі, патрульні, дільничні, дізнавачі, отримали відзнаки, нагороди, цінні подарунки від Національної поліції України, Головного управління нацполіції області, обласної військової адміністрації, обласної та міської рад, обласних управлінь СБУ, ДСНС, центру комплектування та соціальної підтримки.