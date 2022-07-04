На Збаражчині потяг збив чоловіка, а в Зборові зіткнулися два авто

На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська не розминулися автомобілі. Аварія трапилася 2 липня близько 20:30. За попередньою інформацією, водій автомобіля KIA SPORTAGE, не обравши безпечної швидкості та не дотримуючись дистанції, врізався в автівку SKODA FABIA, яка їхала попереду.

В результаті удару кермувальницю SKODA госпіталізували до лікарні. В обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Повідомлення про те. що потяг збив чоловіка, надійшло на лінію “102″ Збаража того ж дня о 23:40 від дирекції залізничних перевезень. Додзвонювач сказав, що в селі Великі Бірки поїзді “Рахів-Одеса” переїхав невідомого.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що потерпілий – уродженець Луганської області. На момент залізничної пригоди він сидів на рейках. Машиніст побачив людину занадто пізно і загальмувати не встиг.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 276 частина 3 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей) ККУ. Встановлюються обставини нещастя.