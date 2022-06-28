У жителя області слідчі Тернополя виявили та вилучили арсенал заборонених предметів

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують слідчі Тернопільського райуправління поліції жителю однієї з місцевих територіальних громад. Чоловік зберігав за місцем проживання арсенал зброї та набоїв.

Ще на початку червня працівники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що житель Білецької громади порушує закон – має вогнепальну зброю та інші заборонені предмети без жодних документів.

Під час проведеного санкціонованого обшуку поліцейські виявили у чоловіка рушницю без маркування, ствол, затвори, різні патрони, два пакети та дві пластикових місткості із речовиною, схожою на порох. Знайшли у нього й гладкоствольну рушницю, яка, з його слів, належить синові. Проте документів на зброю чоловік не надав.

Увесь арсенал слідчі вилучили та передали на експертизу. Після її завершення вирішуватиметься питання про оголошення підозри та обиратиметься запобіжний захід. Триває слідство згідно з ч.1 ст. 263 ККУ.