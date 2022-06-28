На дачній ділянці у селі Буцнів Тернопільського району дільничні виявили посів коноплі

80 рослин дурман-зілля росли на ділянці, що належить жительці обласного центру. Факт посіву виявили дільничні офіцери відділення поліції №1 міста Тернополя в ході операції «Мак». Отримавши дозвіл на обшук, поліцейські вилучили 80 рослин, схожих на коноплю.

З’ясувалося земельна ділянка належить 70-річній тернополянці. Схоже, селекцією дурману займався її син, адже він раніше мав проблеми із законом через пристрасть до наркотиків.

Вилучені рослини направлено на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (незаконний посів конопель) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, з 1 червня розпочалася практична фаза операції «Мак», яка триватиме до 22 вересня. ЇЇ мета – виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

Поліцейські попереджають, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.