Наркотиків на 120 тисяч гривень вилучили оперативники в тернополянки

Інформацію про те, що тернополянка, 1992 року народження, ймовірно замовила партію наркотичної речовини, отримали працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю. Поліцейські почали перевіряти дану особу.

21 червня жінку піймали на гарячому з посилкою. При огляді пакунку оперативники виявили пакет з психотропною речовиною “PVP”. 100 грам солей надійшло поштою з Одеси. Їхня вартість на чорному ринку – 1200 гривень за грам. Отримувачка стверджує, що купила наркотики для власного вживання.

Їх вилучили та направили на експертизу. Встановлюють поліцейські походження солей, а також відправників. Як стало відомо, тернополянка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу та оголошення підозри. Їй інкримінують ч. 2 ст.309 ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.