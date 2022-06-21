Кінологи разом з чотирилапими помічниками навідалися до дітей-переселенців

Подарувати позитивні враження дітям, які через бойові дії були змушені покинути свій рідний дім, – з таким завданням завітали до табору «Веселкові емоції» співробітники кінологічного центру ГУНП в області. Дозвілля для малечі переселенців організував благодійний фонд «Карітас Тернопіль».

Інспектори-кінологи розповіли дітям про свою роботу, особливості дресирування службових собак про їх різний характер та поведінку.

«Щодня ми по декілька годин тренуємо собак. Це дуже клопітка робота, однак вони допомагають поліцейським розкривати злочини, розшукувати підозрюваних, вибухівку, наркотики та безвісти зниклих людей», – зазначив старший інспектор-кінолог Микола Крайник.

Свої вміння дітям показали чотирилапі помічники поліцейських Рем та Найк. Малеча захоплено спостерігала, як вони виконують різні команди. Треновані собаки затримували умовних злочинців, виконували завдання з пошуку вибухівки та наркотиків, долали складні перешкоди.

Хлопчики та дівчатка залюбки спілкувалися з гостями у погонах, розпитували про різні особливості їх помічників. Завершилася яскрава зустріч селфі та фото діток зі службовими собаками.

Такі заходи є важливими і допомагають хоч трішки відволікти дітей від тих жахіть війни, які їм довелося пережити, впевнені організатори табору. Вони щиро дякували кінологам за цікаву зустріч.

«Дякуємо кінологам за неймовірний досвід взаємодії з чотирилапими друзями, який отримали наші дітки».