Вітання з нагоди дня служби приймали судові експерти

Понад півсотні різних напрямків експертиз та досліджень проводять фахівці Тернопільського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 20 червня у них професійне свято – 22-а річниця з Дня створення Експертної служби МВС України.

Їхня робота відповідальна та скрупульозна, від результатів їхніх досліджень залежить хід досудового розслідування та судової справи. Експертна служба, як окремий підрозділ, була створена 20 червня 2000 року. Пізніше, в результаті реформування МВС України, її структурно відокремили від органів досудового слідства і підпорядкували Міністерству внутрішніх справ України.

Директор Тернопільського НДЕКЦ МВС України Олександр Шрамко подякував підлеглим за сумлінне виконання службових обов’язків.

Привітати фахівців НДЕКЦ завітав начальник ГУНП в області Олександр Богомол. Він відзначив високий професіоналізм експертів-криміналістів та подякував їм за співпрацю з поліцейськими.

«Мені приємно, що у нас є співпраця та взаєморозуміння між нашими службами. Ваша робота дуже важлива і допомагає нам у розкритті злочинів, встановленні осіб, причетних до їх вчинення».

З нагоди професійного свята судові експерти отримали листи-подяки.