Співпраця заради збереження життя та здоров’я українських захисників

Правильно надана медична допомога та адекватність реабілітаційних систем, – беззаперечно, впливають на боєздатність нашого війська і тих співробітників силових підрозділів, котрі сьогодні на передовій боротьби за незалежність та територіальну цілісність України. Хтось скаже, що таке твердження є перебільшенням, але досвід країн, котрі проводили активні бойові кампанії, показує: військово-медична галузь та система медичного і психологічного відновлення – не менш важливі, аніж забезпечення армії сучасним озброєнням.

Як можна організувати співпрацю між фахівцями, котрі лікують, і спеціалістами з відновлювальної медицини на місцевому рівні – показує досвід співпраці Територіального медичного об’єднання МВС України в Тернопільській області та обласної лікарні реабілітації.

Генеральний директор спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (з ціллю безпеки не вказуємо імені) каже, що з 2014 року, відколи в Україні розпочалися бойові дії на Донеччині та Луганщині, вони мобілізували свій потенціал, аби надавати допомогу людям, котрі побували в зоні бойових дій. За цей час відновлювальне лікування в установі пройшли 1300 таких пацієнтів та майже стільки ж членів їхніх сімей.

«Наша лікарня розрахована на 200 ліжок, сьогодні тут перебуває 240 пацієнтів, – розповідає головний лікар заклад. – Оскільки живемо у час війни, є потреба надавати допомогу учасникам бойових дій, і ми цим займаємося. Лікуємо, допомагаємо відновити втрачені функції, аби наші захисники змогли повернутися до лав Збройних сил України, Нацгвардії, поліції та інших служб, до своїх родин здоровими».

У переліку послуг лікарні – 110 процедур, але найголовніше – колектив, котрий професійно виконує свою роботу, знаючи, що від них залежить в подальшому повноцінне (наскільки це можливо) життя пацієнтів.

Аби на власні очі побачити потенціал реабілітаційного центру, куди скеровують своїх пацієнтів, керівник Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області» Михайло Василишин та начальник лікарні з поліклінікою Вікторія Питель побували там з робочим візитом.

«На даний час в лікарні з поліклінікою нашої установи проходять стаціонарне лікування постраждалі з числа поліцейських, нацгвардійців, і ми розуміємо, що без відновного лікування надана їм медична допомога буде неповноцінною. Будучи тут, переконалися – обласна лікарня реабілітації надає широкий спектр фізіотерапевтичних процедур, так що наші захисники зможуть відновити своє здоров’я і повернутися до виконання своїх обов’язків та повноцінного життя».

Пацієнти, котрі вже проходять відновне лікування після отриманих на війні контузій та поранень, а це поліцейські, нацгвадійці, воїни Збройних сил України, задоволені умовами проживання, ставленням медичного персоналу та найголовніше – результатом. Дехто розповідає, що у перші дні на процедури змушені були ходити за допомогою милиць, а через деякий час забували про цей допоміжний медичний інвентар.

Зупинятися на досягненому керівництво та колектив реабілітаційного центру не збирається. Вони вже розпочали будівництво ще одного корпусу лікарні на п’ятдесят ліжок, спеціально призначеного для учасників бойових дій. Війна внесла корективи у терміни здачі, проте генеральний директор каже, що спільно з владою області цього року вони повинні зробити покрівлю корпусу.

«Ми маємо докласти максимум зусиль, аби якнайшвидше ввести в експлуатацію новобудову, адже війна триває і є велика потреба у високоспеціалізованій реабілітаційній допомозі та відновному лікуванні наших захисників».

Щиро бажаємо, аби ці добрі наміри і плани були реалізовані і Тернопільщина стала не лише надійним гуманітарним та волонтерським тилом, а й місцем зцілення та повернення до повноцінного життя наших захисників.

Напередодні Дня медичного працівника урочистості з нагоди професійного свята організували в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області». Медичний персонал привітав начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, побажав з честю та сумлінно виконувати дану клятву Гіппократа і мати вдячних пацієнтів. Лікарів, медичних сестер, молодший медичний персонал генерал нагородив відзнаками Міністра внутрішніх справ та Головного управління поліції.