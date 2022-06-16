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Жителю Кременецького району поліцейські інкримінують погрозу вбивством та незаконне зберігання вогнепальної зброї

Категорія: Кримінал

zakonПовідомлення про погрозу вбивством надійшло до співробітників Кременецького райвідділу поліції від контролера газової служби. Зі слів чоловіка, залякував його предметом, схожим на пістолет, власник одного із домогосподарств.

Поліцейські, які виїхали за вказаною адресою, дійсно виявили у чоловіка зброю. У нього вилучили два пістолета. Один із яких, яким він погрожував, за результатами експертизи належить до вогнепальної зброї та зберігається незаконно.

Правопорушник – 29-річний житель Кременецького району. Як з’ясувалося, суперечка виникла через те, що йому не сподобалося, що на території його господарства перебував працівник газової служби. Він вчинив з ним суперечку та, тримаючи в руці пістолет, погрожував ним. На щастя, обійшлося без стрілянини.

Жителю Кременецького району правоохоронці інкримінують дві кримінальні статті: 129 – погроза вбивством та 263 – незаконне зберігання вогнепальної зброї. Триває досудове розслідування.

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