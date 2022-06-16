Оперативники розшукали шахрая, який виманив мобільний телефон у тернополянина

Правопорушник неодноразово був судимий за майнові злочини. За вчинення шахрайства йому загрожує до трьох років обмеження волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 44-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його мобільним телефоном вартістю майже 10 000 гривень. Зі слів чоловіка, незнайомець попросив у нього мобілку, нібито терміново потрібно комусь зателефонувати, і втік.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Це – 39-річний житель Тернополя.

Чужий телефон він встиг продати на ринку, поліцейські встановлюють особу покупця. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають краян від таких випадків та радять дотримуватися правил безпеки: не передавайте свій телефон в руки невідомим особам ; номер набирайте самостійно, якщо бажаєте допомогти людині; увімкніть на телефоні гучномовець, не випускаючи його з рук.