У Тернополі пенсіонерка випала з 8 поверху

Близько 5 ранку 13 червня жителька Тернополя, 1943 року народження, випала із восьмого поверху багатоповерхівки. За попередньою версією слідства, причина нещастя – самогубство.

Тіло пенсіонерки виявив перехожий. Він викликав швидку та поліцію. Проте медики констатували смерть жінки.

За попередньою інформацією, потерпіла мешкала разом із чоловіком. Останнім часом скаржилася на проблеми зі здоров’ям, неодноразово зверталася за меддопомогою, але приймати призначені ліки відмовлялася.

Передсмертної записки не залишила, проте мала біля себе поезію на тему смерті. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою “самогубство”.