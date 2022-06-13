Тернопільські поліцейські розшукують особу, яка викрала з квартири незрячого пенсіонера заощадження

Від крадіїв потерпів 76-річний житель Тернополя. З його квартири невідомі викрали 30 000 гривень та 700 американських доларів. За допомогою чоловік звернувся до співробітників Тернопільського райуправління поліції.

Як встановили поліцейські, потерпілий мешкає самотньо і має проблеми із зором. Напередодні у дворі будинку до нього підійшла невідома жінка, яка переставилася працівницею соціальної служби. Сказала, що їй потрібно сфотографувати газовий лічильник. Незнайомка напросилася до квартири чоловіка і там відволікала його розмовами, розпитувала про те з ким він мешкає, хто до нього навідується. Після цього пішла з чужої оселі.

Крадіжку грошей через декілька днів виявила донька пенсіонера. Вона також пригадала, що нещодавно помітила зникнення ще одного дублікату ключів від квартири батька. Правоохоронці підозрюють, що до крадіжки може бути причетна псевдопрацівниця соціальної служби. Її особу поліцейські встановлюють.

Правоохоронці застерігають жителів краю та радять не впускати до власних домівок незнайомих осіб. Розкажіть про такі випадки своїм родичам старшого віку, адже саме пенсіонери через свою надмірну довірливість потерпають від аферистів. Застережіть тримати вхідні двері постійно зачиненими та не спілкуватися з незнайомцями.