Стихійне лихо на Тернопільщині забрало життя двох дівчат та чоловіка

Працівники Бучацького та Монастириського відділень поліції, рятувальники й місцеві мешканці всю ніч намагалися знайти зниклих дівчат та чоловіка. Родичі до останнього сподівалися знайти усіх живими, але не судилося.

11 червня на лінію “102″ надійшло повідомлення про зникнення двох семикласниць та чоловіка. Потерпілі їхали в автомобілі ВАЗ і їх знесло у річку Стрипа.

У ході перевірки стало відомо, що дівчатка пішли до магазину, коли під’їхав сусід. Вони попросили, аби чоловік підвіз їх до села. Коли вони заїхали на міст, сильний потік води змив автівку у воду та поніс за течією.

Рятувальники виявили ушкоджене авто неподалік місця нещастя. У автівки були вибиті вікна, але людей там не було.

Рятувально-пошукові роботи тривали всю ніч. Вранці, близько 7 ранку, за 4 кілометри від мосту у чагарниках знайшли тіло 32-річного водія. Тіла семикласниць виявили за кілька годин. Їх течія віднесла ще далі.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок.