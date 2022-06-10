Сервісні центри МВС відновили онлайн-запис до електронної черги

У той час, коли наша країна веде запеклі бої з агресором та відстоює свої території, сервісні центри МВС продовжують відновлювати роботу. Наразі вже працює 132 сервісних центри МВС!

9 червня сервісні центри МВС поновили онлайн-запис до електронної черги. Онлайн-запис дозволяє заощадити час клієнтів і надає можливість раціонально його спланувати.

“Записатися до сервісних центрів МВС нового зразка можна онлайн на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС або через термінал електронної черги безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги отримання послуг проводиться в порядку живої черги”, – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.

Через онлайн-запис до електронної черги можна записатися на будь-яку послугу, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом. Запис на складання практичного іспиту здійснюється через термінал електронної черги, встановлений у приміщенні сервісного центру МВС або в порядку живої черги.

Святослав Вишневський каже, що через чисельні кібератаки на початку війни сервісні центри змушені були цей функціонал тимчасово відключити. Сьогодні ж він вже працює на повну потужність і виконує всі свої функції.

Для онлайн-запису необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС, обрати розділ «Запис в е-чергу», пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA (це загальнодержавна електронна система ідентифікації особи, яка дає змогу використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації), обрати місце отримання послуги, саму послугу та дату і час відвідування сервісного центру МВС.

Можливості функціонала запису в онлайн-чергу:

· збереження інформації про всі наявні онлайн-реєстрації в черзі користувача;

· запис в пару кліків на вільну дату та час для отримання послуги;

· автоматичне встановлення обмеження кількості записів: один талон на обрану послугу протягом доби та 4 талони протягом місяця;

· наявний алгоритм розподілу обслуговування громадян між адміністраторами залежно від їх кількості.

Сформований талон електронної черги необхідно показати адміністратору сервісного центру МВС для отримання послуги. Онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.

Зауважимо, що в разі оголошення повітряної тривоги до початку роботи сервісного центру МВС надання послуг розпочинається лише після її відміни. Якщо повітряна тривога оголошена під час робочого дня, обслуговування негайно призупиняється, а відвідувачам пропонується прослідувати в укриття. При цьому очікування в черзі подовжується на час тривалості повітряної тривоги.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044)290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.