Поліцейські Тернополя оперативно відшукали викрадений велосипед

Вчасне повідомлення та оперативність правоохоронців допомогли повернути власникові вкрадений велосипед.Сьомого червня на лінію “102″ звернувся житель Тернополя. Чоловік повідомив, що у нього близько 14:00 невідома особа викрала велосипед, вартістю в 13500 гривень.

Двоколісник потерпілий не пристібав, оскільки знаходився поруч. Проте це не врятувало його.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські Тернопільського райуправління поліції впродовж двох годин встановили особу підозрюваного. Це – раніше неодноразово судимий за майнові злочини 35-річний житель обласного центру. Зловмисник продати велосипед не встиг. Транспортний засіб вилучили, а чоловіка затримали згідно із статтею 208 КПК.

Йому інкримінують крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.