Волонтери передали позашляховик для спецпідрозділу поліції Тернопільщини

Автопарк тернопільської поліції поповнився ще одним автомобілем. Позашляховик «Volkswagen Touareg» передали волонтери на потреби спецпідрозділу.

До придбання автівки долучилася спільнота українців з американського міста Чикаго. З перших днів війни в Україні наші земляки, які живуть і працюють далеко від рідного дому, активно забезпечують усім необхідним наших захисників. Закупили та передали в зону бойових дій близько 80 транспортних засобів.

Передав автомобіль тернопільським поліцейським від імені благодійників міський голова Чорткова Володимир Шматько.

«Я щиро вдячний всім українцям, особливо нашим землякам, які живуть в Чикаго, що вони долучилися до допомоги. Я радий, що сьогодні хлопці, які заслуговують слова вдячності, будуть мати на чому нести службу і захищати нас тут вдома», – зазначає Володимир Шматько.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол подякував за підтримку та надання такого необхідного транспортного засобу для поліцейських.

«Ми розуміємо, що це потрібно, адже в зоні активних бойових дій автівки швидко зазнають ушкоджень, дуже багато транспорту руйнується, ламається і потреба в них щоразу зростає. Я вдячний усім за допомогу»

Позашляховик поїде у зону бойових дій, де допомагатиме нашим бійцям при виконанні службових завдань.