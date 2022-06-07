12 тисяч втратила тернополянка, повіривши шахраю

Повідомлення про допомогу через приватні повідомлення в мережі facebook отримала жителька Тернопільського району.

Вона розповіла, що тривалий час переписувалася через месенджер зі своїм знайомим. 5 червня він їй написав, що потрапив у неприємність і потрібна допомога. Розв’язання проблеми вартуватиме йому 6 тисяч гривень. Жінка переказала необхідну суму, але за кілька годин товариш попросив ще шість і отримав їх. Гроші обіцяв повернути згодом.

За деякий час тернополянка зв’язалася із тим, кому, начебто, допомагала і з’ясувала, що даною сторінкою у соцмережах знайомий не користується, бо її на днях хтось зламав. Про це він повідомляв у розсилках. Зрозумівши, що жінка стала жертвою шахраїв, вона звернулася за допомогою до поліції.

Правоохоронці встановлюють, куди пішли гроші, а також з’ясовують з ким потерпіла переписувалася.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Триває слідство.