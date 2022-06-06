Тернополянин отримав 700 гривень, а втратив 5400 доларів

Крадіжку в умовах воєнного часу розслідують слідчі Тернопільського райуправління поліції. До них надійшло повідомлення від 77-річного жителя обласного центру про те, що невідомий викрав з квартири його усі заощадження. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами потерпілого, 4 червня в його квартиру подзвонили. Коли він відкрив двері, то побачив чоловіка. Останній представився і сказав, що видає пенсіонерам виплати у зв’язку з коронавірусною інфекцією. Сума виплат 700 гривень.

Він дав дідусеві дві купюри по 500 гривень і попросив здачу. Невідомий пішов за чоловіком в кімнату і бачив, звідки той брав гроші. Коли потерпілий відвернувся, злодій витягнув заощадження та пішов.

Зникнення грошей пенсіонер виявив майже одразу і повідомив про це на лінію “102″. Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР згідно із ч. 4 ст. 185 ККУ, а також встановлюють особу невідомого. Правоохоронці звертаються до жителів міста та області в жодному випадку не пускати до помешкань невідомих. Усі виплати здійснюються централізовано в держустановах.