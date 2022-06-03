Поліцейські затримали жителя Збаража за крадіжку з магазину

Співробітники Збаразького відділення поліції оперативно встановили особу, причетну до крадіжки з продуктового магазину.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від продавчині крамниці. Прийшовши вранці на роботу, вона виявила зламані вхідні двері та порожні полиці з товаром.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та зібрали речові докази. Зловмисник викрав алкогольні напої та цигарки. За попередніми даними, сума збитків становить близько 20 тисяч гривень.

У результаті оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисника та затримали його відповідно до статті 208 КПК. Причетним до крадіжки виявився неодноразово судимий за майнові злочини 26-річний житель Збаража.

Зловмисник скористався тим, що крамниця не була обладнана сигналізацією. Вночі, виламавши двері, проник туди, поскладав товар у мішки і виніс. Частину краденого у нього вилучили, решту він встиг продати, поліцейські встановлюють покупців.

Правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.