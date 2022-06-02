Двох злодіїв за добу затримали працівники Борщівського відділення поліції

Крадіжка та грабіж, вчинені в умовах воєнного стану одразу кваліфікуються згідно з ч. 4 ст. 185 та ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Покарання за це – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Із заявою про зникнення грошей до місцевого відділення поліції звернулася жителька Борщова. Жінка повідомила, що з її помешкання зникло 1500 гривень. Вона одразу вказала і на особу, яка, ймовірно, причетна до злочину. За словами потерпілої, напередодні у неї в гостях перебував знайомий чоловік, а після того, як він пішов – щезли й гроші.

Працівники поліції встановили місцеперебування підозрюваного. Це – раніше судимий за майнов ізлочини житель Чорківського району. Він зізнався у скоєному. Гроші витратив на власні потреби.

Ще одного любителя взяти чуже затримали поліцейські в Борщові. Підозрюваний пересувається на

інвалідному візочку. Місцеві жителі стверджують, що він неодноразово крав та порушував громадський спокій.

Останній випадок завершився для зловмисника ізолятором тимчасового тримання. Чоловік, заїхавши в один із місцевих магазинів, одягнув на себе футболку та відмовився за неї оплачувати. На зауваження продавця не відреагував, а сказав, якщо вона звернеться до поліції, то взагалі спалить її магазин. Жінка злякалася, але за деякий час повідомила про грабіж.

Два факти працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до ч.4 статтей 185 9крадіжка) та 186 (грабіж) Кримінального кодексу. Триває слідство.