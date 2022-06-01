Житель Теребовлянщини за правопорушення намагався “відкупитися” від поліції

Двадцять тисяч гривень – саме таку суму пропонував заплатити за нескладання адміністративного протоколу житель Микулинецької територіальної громади.

31 травня транспортний засіб чоловіка зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції Теребовлі. Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці зрозуміли, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння і запропонували пройти на місці тест за допомогою приладу «Драгер». Останній показав, що в крові чоловіка рівень алкоголю перевищує дозволені межі.

Оформити протокол згідно із ч. 1 ст. 130 КУпАП поїхали в місцеве відділення поліції. Вже там чоловік запропонував 20 тисяч гривень за “закриття” очей за п’яну їзду.

Працівники поліції повідомили, що така пропозиція може завершитися для жителя Теребовлянщини кримінальним провадженням. Проте це його не спинило і він просив прийняти від нього неправомірну вигоду.

За свою “наполегливість” 37-річний чоловік відповідатиме у суді ще й згідно з ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Триває слідство.