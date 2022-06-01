Поліція Тернопільщини разом з дітьми відзначала День захисту дітей

Вже традиційно у Міжнародний день захисту дітей поліцейські дарують малечі увагу та турботу. Спортивні квести організували правоохоронці різних силових відомств краю для дітей, сім’ї яких через бойові дії переїхали до Тернополя.

На спортивному майданчику вирували дружні та позитивні емоції. Юні спортсмени змагалися у стрільбі зі спортивного пістолета, перетягували канат, долали бігові перешкоди. В підсумку – перемогла дружба і усі учасники ігор отримали грамоти та цінні подарунки.

Цікаві розваги продовжилися й на інших локаціях міста. Маленькі тернополяни та гості області мали змогу приміряти поліцейську амуніцію, побачили специфіку роботи різних служб. Своїм неабияким умінням школярів розважали службові поліцейські собаки.

Діти малювали патріотичні малюнки, брали участь у різних конкурсах, отримали солодощі та цінні подарунки.

Свято пройшло весело, активно під щасливий дитячий сміх.