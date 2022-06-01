Поліцейські Тернополя підозрюють доглядальницю у крадіжці грошей

Позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років загрожує жінці, яка підозрюється у крадіжці грошей.

За словами правоохоронців, до Тернопільського райуправління поліції із заявою про зникнення великої суми грошей звернувся місцевий житель. Він повідомив, що з валютної банківської картки його батька щезло 5 тисяч євро.

У ході перевірки стало відомо, що за дідусем дивилася доглядальниця. Вона знала і пароль, і пін-код картки. Жінка періодично брала її для того, аби купувати продукти харчування.

Відсутність грошей на електронному гаманці виявив син 30 травня. Чоловік стверджує, що ще в березні вони були.

Працівники поліції встановлюють місцеперебування доглядальниці та з’ясовують хто, де та коли міг зняти валюту з картки.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.