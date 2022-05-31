У Тернополі на пішохідному переході п’яний водій збив візок з дитиною

Дві автопригоди з травмованими зареєстрували слідчі на дорогах Тернополя та області 30 червня.

Цього дня близько 15:00 в Бережанах водій автомобіля Renault Megane зіткнувся з мотоциклом. За кермом мототранспорту перебував неповнолітній місцевий мешканець. Одинадцятикласника з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій автівки попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

1,68 проміле алкоголю в крові – саме таку дозу показав алкотестер у водія, який сів за кермо BMW. Чоловік, керуючи іномаркою в стані алкогольного сп’яніння, на вулиці Миру в Тернополі, на пішохідному переході збив дитячий візочок в якому перебувала п’ятимісячна дівчинка. Дитину оглядали медики. Водій з місця пригоди втік. Проте його місцеперебування встановили. Триває слідство.