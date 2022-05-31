Наркопритон у Тернополі викрили оперативники

Впродовж кількох місяців працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області проводили слідчо-оперативні дії щодо двох жителів обласного центру. Останніх підозрювали в розповсюдженні заборонених речовин та утримуванні наркопритону.

Ще у лютому до правоохоронців почали надходити скарги від мешканців з вулиці Коновальця про те, що дворами й під’їздами ходять невідомі та підозрілі люди, схожі на наркоманів. Після себе вони залишають біля будинку шприці, а з під’їздів зникають лампочки.

Злочинну діяльність даних осіб почали перевіряти працівники УБН. За словами очільника управління Михайла Димиди, організували незаконний бізнес в багатоквартирному будинку двоє жителів обласного центру.

“Квартира належала 33-річній тернополянці. Вона в ній мешкала зі своєю неповнолітньою донькою. В наркопритон приходили люди, щоб не лише “розслабитися”, але й придбати необхідні наркотичні речовини”.

У ході слідства стало відомо, що жінка через інтернет-магазини закупляла марихуану й психотропні речовини. Частину товару продавала у своєму помешканні, іншу віддавала спільнику під реалізацію.

Зібравши достатню доказову базу оперативники УБН спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури провели обшук у помешканні підозрюваної. Коли у квартиру зайшли силовики, то там знаходилося близько п’ятнадцяти споживачів наркотиків. Частина з них – раніше судимі за наркозлочини. Під час спецоперації слідчі вилучили наркотичні речовини, лампочки із залишками психотропної речовини, мобільні телефони та пакувальні матеріали.

Організаторці незаконних заробітків оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Суд обрав тернополянці запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 49 тисяч гривень. Питання по спільнику підозрюваної вирішується. Триває слідство.