Вісім травмованих – наслідки чотирьох автопригод на Тернопільщині

Чотири дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції за 28 та 29 травня. В результаті цього вісім людей отримали травми.

Не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в металевий відбійник водій автомобіля Audi 80. Аварія трапилася 28 травня близько 9:30 на вулиці Об’їзна. В результаті удару травми отримав і кермувальник, і пасажир.

Під колеса автомобіля Volkswagen Jetta у Тернополі на бульварі Данила Галицького потрапив пішохід. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий – тернополянин 1942 року народження, переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Його з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

В травматологічне відділення з переломами та іншими ушкодженнями бригада швидкої госпіталізувала після автопригоди дев’ятнадцятирічного жителя Ланівців. ДТП трапилася на автодорозі Ланівці-Осники-Лисогірка-Теофіполь.

Близько 19:00 водій автомобіля Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мотоциклом Shineray.

Доправили до медзакладу водія та трьох пасажирів, які потрапили в автопригоду в неділю, 29 травня.

Житель Полтавської області, керуючи автомобілем TOYOTA LAND CRUISER, в Заліщиках не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Причини усіх аварій встановить слідство. У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Усі факти внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.